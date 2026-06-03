2 Haziran Salı 2026 reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi?
2 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. AB ve Total sıralamalarında hangi yapımların zirveye yerleştiği, günün en çok izlenen programları ve prime time yarışındaki son tablo gündemdeki yerini aldı. Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar arasındaki rekabet sürerken, 2 Haziran reyting sonuçları izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. İşte bilgiler...
Televizyon dünyasında 2 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara gelen yapımların reyting performansı belli olmaya başladı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde yaşanan yarışın sonuçları araştırılırken, günün en çok izlenen içerikleri ve sıralamadaki değişimler dikkat çekiyor. 2 Haziran reyting sonuçları, ekran başındaki milyonlarca izleyici tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıntılar haberimizde...
2 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI
2 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Farklı kategorilerde ekranlara gelen yapımların Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında nasıl bir performans sergilediği merak edilirken, izleyiciler reyting sıralamasına ilişkin sonuçları araştırmaya başladı.
2 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI