Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2 HAZİRAN SALI 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Dün en çok ne izlendi? Reyting sonuçlarına göre birinci hangi yapım oldu?

        2 Haziran Salı 2026 reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi?

        2 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. AB ve Total sıralamalarında hangi yapımların zirveye yerleştiği, günün en çok izlenen programları ve prime time yarışındaki son tablo gündemdeki yerini aldı. Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar arasındaki rekabet sürerken, 2 Haziran reyting sonuçları izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 08:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon dünyasında 2 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara gelen yapımların reyting performansı belli olmaya başladı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde yaşanan yarışın sonuçları araştırılırken, günün en çok izlenen içerikleri ve sıralamadaki değişimler dikkat çekiyor. 2 Haziran reyting sonuçları, ekran başındaki milyonlarca izleyici tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıntılar haberimizde...

        2

        2 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI

        2 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Farklı kategorilerde ekranlara gelen yapımların Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında nasıl bir performans sergilediği merak edilirken, izleyiciler reyting sıralamasına ilişkin sonuçları araştırmaya başladı.

        3

        2 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        2 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        2 HAZİRAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kabine Beştepe'de toplanıyor

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ABD-İran müzakereleri, Terörsüz Türkiye süreci ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin temin edilmesi gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava
        Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine misilleme!
        İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine misilleme!
        Rubio: Gazze'nin yüzde 70'nin işgal edilme planı ABD'ye ait değil
        Rubio: Gazze'nin yüzde 70'nin işgal edilme planı ABD'ye ait değil
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor
        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede