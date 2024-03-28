2 Nisan öncesi Ali Koç'tan Ankara'da kritik görüşme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi görüşmelerine devam ediyor.

Ali Koç, çarşamba akşamı Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki iftar yemeğinde camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe'de gerçekleşen bu iftar yemeğinde 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve ligden çekilme gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün de (perşembe) günü de Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Ali Koç, akşam da yargı mensuplarıyla iftarda bir araya gelecek.