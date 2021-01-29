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Comodif ve Bulutistan’dan mobilite teknolojilerinde güç birliği yaptı

Comodif ve Bulutistan, bağlantılı araç teknolojileri ve bulut üzerinden yazılım hizmetleri alanında stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan açıklamaya göre, işbirliği ile Comodif Mobilite Platformu'nun bağlantılı araç ve sürücü davranışı verisi Bulutistan altyapısı üzerinden son kullanıcı uygulamalarında kullanıma hazır bir yapıda müşterilere sunulacak. Tüm dünyaya bağlantılı mobilite hizmetleri sunma hedefiyle başlanan iş birliğinin yerel pazarda başlangıcı ilk adım olarak konumlanırken, en kısa sürede küresel pazarda da hayata geçmesi planlanıyor

2 yerli girişimden mobilite işbirliği
HABERTURK.COM

Comodif ve Bulutistan, bağlantılı araç teknolojileri ve bulut üzerinden yazılım hizmetleri alanında stratejik bir iş birliğine gittiklerini açıkladılar.

Yapılan açıklamaya göre, otomotivde dijital dönüşüm alanında oluşan bu iş birliği çerçevesinde Comodif Mobilite Platformu'nun bağlantılı araç ve sürücü davranışı verisi Bulutistan altyapısı üzerinden son kullanıcı uygulamalarında kullanıma hazır bir yapıda müşterilere sunulacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Comodif CEO’su Serdar Urçar, "Bağlantılı araç teknolojisi çözümlerini hem yerel hem de uluslararası pazarlara stratejik iş ortağımız Bulutistan’ın altyapısı üzerinden yayacağız. Bağlantılı araç teknolojileri ile hem ülkemizdeki hem de dış pazarlardaki araç kullanma deneyimi zenginleşecek, sürüş kalitesi artacak ve yakıt optimizasyonu ile karbon ayak izi azalacak. Bu misyonu hayata geçirmek için en doğru bulut teknolojileri iş ortağını bulduğumuza inanıyoruz" dedi.

Bulutistan CEO’su Begim Başlıgil ise, "Bulutistan olarak Comodif’in yeni mobilite ekosistemine getirmiş olduğu vizyonu ve müşterileri için maliyet optimizasyonu sağlayan bağlantılı araç teknolojilerini büyük bir beğeni ile takip ediyorduk. İş ortaklığımızın Türkiye’de ve yeni coğrafyalarda büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyaya bağlantılı mobilite hizmetleri sunma hedefiyle başlanan iş birliğinin yerel pazarda başlangıcı ilk adım olarak konumlanırken, en kısa sürede küresel pazarda da hayata geçmesi planlanıyor.

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