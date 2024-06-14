Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 20 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB duyurdu! 2024 Öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

        20 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

        Okullar 14 Haziran Cuma günü kapanıyor. Yeni eğitim öğretim yılında atama bekleyen öğretmen adayları için 20 bin öğretmen ataması yapılacak müjdesi gelmişti. Bakan Tekin, Habertürk canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte MEB 2024 Öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanları hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 09:35 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2
        3
        4
        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        24 saat aralıksız sağanak!
        24 saat aralıksız sağanak!
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması