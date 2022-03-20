Altın fiyatları ne kadar, kaç T? FED faizinin sabit tutulmasının ardından yatırımcıların gözü güncel altın fiyatlarına çevrildi. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, 20 Mart 13:45 itibariyle altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...