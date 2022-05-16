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20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta kaleci Emre Bilgin göz doldurdu. 18 yaşındaki eldiven, Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda 7 kurtarışla rekor kırarken 20 top karşılığında geldiği Beşiktaş'a gelecek için umut verdi. İşte Emre'nin hikayesi ve yorumlar...

  • 01
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Beşiktaş'ın dün 9 kişi kalmasına rağmen Göztepe'yi 2-0 yenerken Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda görev alan kaleci Emre Bilgin maça damga vurdu.
  • 02
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Genç eldiven, erkenden eksik kalan siyah-beyazlılarda 7 kurtarışa imza atarken galibiyette de başrol oynadı.
  • 03
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Emre böylece bu sezon Beşiktaş'ın bir maçta en fazla kurtarış yapan kalecisi olmayı da başardı.
  • 04
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Emre maçın ardından "Ismael Hoca maçtan önce benimle konuştu. Bana çok güvendiğini ve rahat bir performans sergilememi söyledi. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
  • 05
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Ismael ise maçın ardından Emre için "Emre Bilgin'i çok tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Altyapımızın ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesi. Onu kutluyorum." dedi.
  • 06
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    TRANSFER HİKAYESİ İLGİNÇ

    İlk olarak bu sezon yine Ersin Destanoğlu'nun cezası nedeniyle oynayamadığı Hatayspor maçında formayı giyen Emre'nin transfer hikayesi de dikkat çekici.
  • 07
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    2014'te sezonunda Çorlu'daki seçmelerde o zaman özkaynak sorumlusu Emrah Bayraktar tarafından izlenen Emre, beğenilince siyah-beyazlı takıma kazandırıldı.
  • 08
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Filiz lisansı Bayrampaşa Demirspor'dan 20 top karşılığında alınan 18 yaşındaki eldiven, gösterdiği performansla alkış alırken maç sonu da mutluydu.
  • 09
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Spor yazarları da maçın ardından Emre için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...
  • 10
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Bilal Meşe/Milliyet: "Kaleci Emre Bilgin'in genç yaşına rağmen sanki 10 yıldır Beşiktaş'ın kalesini koruyor özgüveniyle oynamasına ayrı bir parantez açmak gerek. Çok da başarılı kurtarışlar yaptı. Ersin iyi bir fiyata satılırsa Mert Günok'la birlikte takımın kalesi güven altında olur."
  • 11
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Ali Gültiken/Sabah: "Bu maçın en özel ismi, kaleci Emre oldu. Pırıl pırıl bir yetenek olarak yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş taraftarlarının kalbini ısıttı."
  • 12
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Sinan Vardar/Fotomaç: "Kaleci Emre Bilgin'in genç yaşına rağmen sanki 10 yıldır Beşiktaş'ın kalesini koruyor özgüveniyle oynamasına ayrı bir parantez açmak gerek. Çok da başarılı kurtarışlar yaptı. Ersin iyi bir fiyata satılırsa Mert Günok'la birlikte takımın kalesi güven altında olur."
  • 13
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Serdar Sarıdağ/Milliyet: "Golleri ve pozisyonlarından çok görülen kırmızı kartların konuşulduğu bu maçta, Beşiktaş’ın genç kalecisi Emre Bilgin de ayakta alkışlanacak bir performans gösterdi."
  • 14
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Nihat Kahveci: "Emre Bilgin, üstüne düşen görevi çok iyi yaptı. Ersin’in olmadığı dönemde ‘Ben bu kalede oynayabilirim.’ Dedi. Ersin’in nasıl ilk çıktığında dönemlerde verdiği o özgüveni, ben bu maç Emre’nin de verdiğini düşünüyorum."
  • 15
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

    Oktay Derelioğlu/Takvim : "Bir parantez de Emre Bilgin'e açmak isterim. 7 kurtarış yaptı ve bu sezon Beşiktaş'ın bir maçta en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Galibiyetten daha çok Beşiktaş için İzmir deplasmanından gelen güzel haber bana göre bu oldu."
  • 16
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu
  • 17
    20 top karşılığında gelmişti! Emre Bilgin göz doldurdu

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