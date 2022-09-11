2000’li yılların en iyi 10 Güney Kore filmi

ŞÜPHE (2018)

(Beoning – Burning)

Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali dahil birçok ödül kazanan, eleştirmenlerin yılın en iyisi seçimlerinde öne çıkardığı ‘Şüphe’nin ana karakteri Jong-su “Dünya, benim için bir gizemdir” diyor. Tutkuyla bağlandığı Hae-mi de onun için bir gizem... Jong-su için cinsel arzu, belirsizleştikçe derinleşen bir duygu sanki... Filmi, Jong-su, Hae-mi ve Ben arasındaki sınıfsal ilişkiler üzerinden de yorumlamak mümkün. Dışarıdan bir aşk üçgeni gibi görünse de üçünün arasında daha karmaşık bir ilişki var. Jong-su ve Hae-mi, para sıkıntısı çeken gençler. Ben ise para ve zaman sıkıntısı olmayan varlıklı biri... Hae-mi ve Jong-su'ya bir tür vampir gibi, içlerindeki hayat enerjisini, duygularının gerçekliğini emmek için yaklaşıyor sanki. Üçü de arzularının peşinden gitmeye çalışıyor ama aslında neyi arzuladıklarını bilmiyorlar. Görsel açıdan mütevazi bir film ama yönetmen Chang Dong Lee'nin her ayrıntıya kafa yorduğu, sahneleri iyi tasarlayıp çektiği kesin. O sakin akışın altındaki yoğun duyguları ve saplantıyı serinkanlı bir tarzda anlatması dikkat çekici.