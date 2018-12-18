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iPhone ve iPad kullanıcılarının 2018 yılında en fazla para harcadığı mobil uygulamalar açıklandı. Mobil uygulama araştırma kuruluşu Sensor Tower, 2018’in en çok gelir elde eden iOS uygulamalarını açıkladı.

Listenin zirvesine iOS uygulaması üzerinden elde ettiği 790 milyon dolarlık gelirle Netflix çıkarken, ikinci sırayı ise Çin’in YouTube’u olarak da nitelendirilen Tencent Video aldı. 2018’de iOS üzerinden 490 milyon dolarlık kazanç elde eden Tencent Video’yu, Tinder Plus ve Tinder Gold gibi özel abonelikler de sunan çöpçatanlık sitesi Tinder izledi. Tinder’ın iOS platformundan elde ettiği yıllık gelir 460 milyon doları aştı.