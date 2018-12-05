Sosyal ağ Twitter, 2018 yılında Türkiye’de en çok konuşulanları açıkladı. Platformun verilerine göre Türkiye’de Twitter’ın 2018 sohbetlerine Survivor 2018 damga vurdu. Bu yılın Twitter’da en çok konuşulan dizisi Adını Sen Koy olurken Erkan Meriç ve Hazal Subaşı ise en çok konuşulan ikili olarak zirveye yerleşti.

Twitter’ı bir anda etkisi altına alan ve ülke çapında gündem yaratan gurme yazar Vedat Milor’un menemen anketi ise şüphesiz yılın en çok ses getiren olaylarından biri olurken; Yıldız Tilbe’nin Sezen Aksu ile barıştığını ilan ettiği tweeti en beğenilenler arasına girdi.

Twitter, 2018’de yaşananları Tweet’lemek isteyenler için özel bir emoji de geliştirdi. Buna göre #TwitterdaOldu hashtagiyle konuşmalara dahi olunduğunda özel bir emoji belirecek.

İşte Twitter’ın Türkiye için paylaştığı verilere göre 2018’de en çok kullanılan hashtagler:

1- survivor2018

2- erkanmeriç

3- hazalsubaşı

4- adınısenkoy

5- siyahbeyazaşk

Eğlence kategorisinde de en çok kullanılan hashtaglerde Survivor 2018 ilk sırada yer aldı. Twitter’ın açıklamasına göre bu alanda ilk 5 şöyle:

1- survivor2018

2- adınısenkoy

3- senanlatkaradeniz

4- asfer

5- miraydaner

Eğlence kategorisindeki sohbetlerde en fazla bahsi geçen ve etkileşime geçilen hesaplar ise şöyle:

1- sozdizi

2- SenAnlatKdeniz

3- billboard

4- bumasalbitmez

5- DirilisDizisi

MENEMEN SOĞANLI MI? SOĞANSIZ MI?

— Vedat Milor (@vedatmilor) August 24, 2018

Menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılacağına ilişkin gurme yazar Vedat Milör’ün anketi ise Twitter gündeminde kısa sürede zirveye yerleşirken şüphesiz ülke gündemini de değiştirmek üzere büyük ses getirdi.

BTS, HALUK LEVENT, YILDIZ TİLBE...

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) January 2, 2018

Sohbetlerde bahsi geçen ve en çok etkileşime geçilen Twitter hesaplarının başında ise dünyayı kasıp kavuran Koreli pop grubu BTS geldi. AHBAP Derneği Kurucusu, Twitter’ı oldukça aktif kullanan şarkıcı Haluk Levent ise resmi hesabıyla Twitter sohbetlerinde en fazla ismi geçen ikinci isim oldu. Onu Yıldız Tilbe, One Direction ve fenomen Danla Bilic takip etti. Yıldız Tilbe’nin Sezen Aksu ile barışmasını ilan ettiği tweet en beğenilenler arasına girdi.

ERDOĞAN, İNCE, BAHÇELİ...

En çok konuşulan ve sohbetlerde sözü geçen hesapların başında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi hesabı geldi. Onu tcbestepe hesabı ve seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin hesabı takip etti. MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin hesabı da yine en çok bahsi geçen hesaplar arasında yer aldı.

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