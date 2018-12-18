Sosyal ağ Facebook, Cambridge Analytica başta olmak üzere güvenlik ve gizlilik ihlalleri ile sarsıldığı 2018 yılında en büyük kayıplarından birini de kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’e yaşattı.

2018 yılına 73 milyar dolarlık kişisel serveti ile giren Zuckerberg, Bloomberg’ün Milyarderler Endeksi verilerine göre yılbaşından bu yana 17 milyar dolardan fazla kaybetti.

Zuckerberg’in kişisel serveti 55 milyar dolar seviyesine inerken, Facebook’un kurucusu, en zengin 500 kişi listesinde 2018’de en çok kayıp yaşayan kişi olarak da kayıtlara geçti.

BEZOS 126 MİLYAR DOLARA KOŞTU

Facebook’un yüzde 13’lük hissesine sahip olan Zuckerberg, kişisel servetindeki bu kayba karşın, dünyanın en zenginleri listesinde 6. sırada yer alıyor.

Bloomberg verilerine göre dünyanın en zengini olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise yılbaşından bu yana servetini 27 milyar dolardan fazla artırarak, 126 milyar dolara çıkardı. Bu artışla 2018 yılının açık ara kazananı da Bezos oldu.

Milyarder Toplam Serveti

(Milyar $) Yılbaşından Bu Yana

Değişim (Milyar $) 1. Jeff Bezos 126 27.4 2. Bill Gates 91.4 0.4 3. Warren Buffett 81.4 3.9 4. Bernard Arnault 67.4 4.1 5. Amancio Ortega 61.1 14.3 6. Mark Zuckerberg 55.5 17.2 7. Carlos Slim 52.8 8.7 8. Larry Page 50.6 1.8 9. Larry Ellison 49.8 3.3 10. Sergey Brin 49.2 1.8

Kaynak: Bloomberg

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ