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HaberlerGündemEğitim2020 STS Eczacılık sınav günü açık olacak nüfus müdürlükleri açıklandı! İşte 2020 STS Eczacılık sınavı için aç
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2020 STS Eczacılık sınav günü açık olacak nüfus müdürlükleri açıklandı! İşte 2020 STS Eczacılık sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri

Eczacılık alanında yurtdışı yükseköğretim diploma denkliği için yapılan 2020-STS Eczacılık 29 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. ÖSYM, 2020-STS Eczacılık için sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesini yayınladı. İşte 2020 STS Eczacılık sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri

2020 STS Eczacılık sınav günü açık olacak nüfus müdürlükleri açıklandı! İşte 2020 STS Eczacılık sınavı için aç

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesinde 2020-STS Eczacılık sınavı günü açık tutulacak İl/İlçe nüfus müdürlüklerini açıkladı. 2020-STS Ezacılık sınavına girecek olan adaylar adaylar, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” için bu müdürlüklere başvurabilecek. İşte 2020 STS Eczacılık sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri...

2020-STS ECZACILIK SINAVI GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM internet sitesinde yayınlanan duyuru şöyle:

"29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Eczacılık Alanında Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Eczacılık) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 29 Kasım 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüğe başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüğünce düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüğünün adresine ve açık olduğu saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

29 KASIM 2020 PAZAR GÜNÜ 07.00- 10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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