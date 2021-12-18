2022 Asgari ücret zammı belli oldu, milyonlarca memurun gözü 2022 memur zammına çevrildi. Yeni senede BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zam miktarı merak ediliyor. BAĞKUR emekli zammı ile ilgili merak edilenleri derledik...

2022 BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bilindiği gibi SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.

BAĞKUR EMEKLİLERİNE SON ZAM HAZİRAN AYINDA GELMİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?