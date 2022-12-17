2022 Dünya Kupası gol kralı kim olacak?

2022 DÜNYA KUPASI'NDA KİM GOL KRALI OLACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusu. Altın Ayakkabı için şu anda listenin en üst basamağında yer alan oyuncular, iki finalist takımın en özel isimleri.