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2022 Dünya Kupası gol kralı kim olacak?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda perde final maçıyla kapanıyor. Turnuvada birbirinden zorlu maçlar geride kalırken, gol kralı kim olacak sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte milyonlarca sporsever tarafından merakla beklenen Dünya Kupası final maçı ile altın ayakkabıyı kazanan futbolcu...

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  • 2022 Dünya Kupası gol kralı kim olacak, altın ayakkabıyı hangi futbolcu kazanacak?

    2022 Dünya Kupası final maçı için nefesler tutuldu. Rakiplerini eleyerek final biletini kapan Arjantin ve Fransa final maçında kozlarını paylaşacak. Final maçına saatler kalırken, futbolseverler gol kralı kim olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, "2022 Dünya Kupası gol kralı kim olacak, altın ayakkabıyı hangi futbolcu kazanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • 2022 Dünya Kupası gol kralı kim olacak, altın ayakkabıyı hangi futbolcu kazanacak?

    2022 DÜNYA KUPASI'NDA KİM GOL KRALI OLACAK?

    2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusu. Altın Ayakkabı için şu anda listenin en üst basamağında yer alan oyuncular, iki finalist takımın en özel isimleri. 

     
  • 2022 Dünya Kupası gol kralı kim olacak, altın ayakkabıyı hangi futbolcu kazanacak?

    ALTIN AYAKKABI KİMİN OLACAK?

    18 Aralık Pazar günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde Kylian Mbappe ile Lionel Messi 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyor. Messi ve Mbappe'yi takip eden isimler 4'er gol ile Olivier Giroud ve Julian Alvarez. Öte yandan final karşılaşmasını Arjantin'in kazanması halinde Lionel Messi'nin; Fransa'nın kazanması durumunda ise Kylian Mbappe'nin turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanması bekleniyor.

     
  • 2022 Dünya Kupası gol kralı kim olacak, altın ayakkabıyı hangi futbolcu kazanacak?

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