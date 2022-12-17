2022 Dünya Kupası'nda 3'üncü kim oldu?

2022 Dünya Kupası'nda perde kapanıyor. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan Dünya Kupası'nda heyecan 3.'lük maçıyla devam etti. Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan-Fas ile karşı karşıya geldi. Peki, "2022 Dünya Kupası'nda 3. kim oldu, hangi takım 4.'ü oldu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...