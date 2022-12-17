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2022 Dünya Kupası'nda 3'üncü kim oldu?

2022 Dünya Kupası heyecanı sona eriyor. Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada 3'üncülük maçı 17 Aralık akşamı Hırvatistan-Fas maçı ile tamamlandı. 2022 Dünya Kupası'nı yakından takip eden futbolseverler hangi takımın 3'üncü olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 Dünya Kupası üçüncü ve dördüncü olan takım...

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  • 2022 Dünya Kupası'nda 3'üncü kim oldu, hangi takım 4'üncü oldu?

    2022 Dünya Kupası'nda perde kapanıyor. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan Dünya Kupası'nda heyecan 3.'lük maçıyla devam etti. Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan-Fas ile karşı karşıya geldi. Peki, "2022 Dünya Kupası'nda 3. kim oldu, hangi takım 4.'ü oldu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • 2022 Dünya Kupası'nda 3'üncü kim oldu, hangi takım 4'üncü oldu?

    2022 DÜNYA KUPASI 3'ÜNCÜ KİM OLDU?

    Bugün Hırvatistan-Fas arasında 3'üncülük maçı oynandı. Maçı 2-1 Hırvatistan kazandı ve 2022 Dünya Kupası 3'üncüsü oldu.

     
  • 2022 Dünya Kupası'nda 3'üncü kim oldu, hangi takım 4'üncü oldu?

    2022 DÜNYA KUPASI 4. KİM OLDU?

    Fas üçüncülük maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu ve bu turnuvayı 4. sırada tamamladı.
  • 2022 Dünya Kupası'nda 3'üncü kim oldu, hangi takım 4'üncü oldu?

    2022 Dünya Kupası 3. Olan Takım : HIRVATİSTAN

    2022 Dünya Kupası 4. Olan Takım : FAS

     
  • 2022 Dünya Kupası'nda 3'üncü kim oldu, hangi takım 4'üncü oldu?

    HIRVATİSTAN - FAS MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

    Hırvatistan 2-1 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

    Hırvatistan'ın golleri:

     

    7. dakika : Josko Gvardiol

    42. dakika : Mislav Orsic

    Fas'ın golleri:

     

    9. dakika : Eşref Dari

     
  • 2022 Dünya Kupası'nda 3'üncü kim oldu, hangi takım 4'üncü oldu?

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