FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Bu arada İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor formasıyla 22 Mayıs 2022'de Göztepe'ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.