Karayolları Genel Müdürlüğü farklı meslek gruplarında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. KGM sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Peki, "2023 Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımına nasıl başvuru yapılır? KGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?" İşte KGM başvurularının sona ereceği tarih...