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2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, görevli ücreti ne kadar?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 26 Cuma günü LGS sınav giriş yerlerini açıklamasının ardından, LGS kapsamında sınav günü görev alacak öğretmenler, LGS görevli ücretleri ve görev yerlerinin belli olup olmadığını araştırmaya başladı. 4 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde yapılacak olan LGS'ye katılım sağlayacak lise adayları sınav gününü beklemeye başladı. İşte 2023 LGS görevli ücretleri ile LGS görev yeri sorgulama ekranı...

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  • 2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?

    4 Haziran Pazar günü gerçekleşecek LGS sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS kapsamında sınav günü görev alacak öğretmenler LGS görev yerleri ve görevli ücretleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını bekleyemeye başladı. Peki, "LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?" İşte LGS görev yerlerine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • 2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?

    2023 LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

    Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi. 

    Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

     
  • 2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?

    LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    LGS görev yerlerinin 26 Mayıs Cuma günü itibariyle görevli adayları ile paylaşılması bekleniyor. 

     
  • 2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?

    LGS NE ZAMAN 2023?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihi ile ilgili açıklamada bulundu.

    Bakan Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

    Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.
  • 2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?

    LGS GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

    LGS sınavında, 2 oturumda da görevliler aynı olduğu için 2 görev ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir.

    Muhtemel MEB görevli ücretleri şu şekilde;

    Yüzde 15 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

    Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1388 TL
  • 2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?

    Bina Yönetici Yardımcısı : 1242 TL

    Salon Başkanı : 1204 TL

    Gözetmen : 1168 TL

     
  • 2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?

    Yüzde 20 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

    Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1305 TL

    Bina Yönetici Yardımcısı : 1168 TL

    Salon Başkanı : 1134 TL

     
  • 2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?

    Gözetmen : 1099 TL

    Yüzde 27 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

    Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1190 TL
  • 2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?

    Bina Yönetici Yardımcısı : 1065 TL

    Salon Başkanı : 1033 TL

    Gözetmen : 1002 TL

     
  • 2023 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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