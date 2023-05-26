4 Haziran Pazar günü gerçekleşecek LGS sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS kapsamında sınav günü görev alacak öğretmenler LGS görev yerleri ve görevli ücretleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını bekleyemeye başladı. Peki, "LGS görev yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, görevli ücreti ne kadar?" İşte LGS görev yerlerine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...