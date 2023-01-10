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2023 Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkı ne zaman yatacak?

Aralık ayı enflasyon oranın belli olmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaş zamları netlik kazandı. 2023 Ocak ayı emekli ve memur maaşına refah payı da dahil edildiğinde yüzde 30 oranında zam yapıldı. Buna göre en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükselirken, en düşük memur maaşı 11.848 TL oldu. Zamların belli olmasının ardından maaş farkının ne zaman yatacağı emekli ve memurlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Ocak emekli ve memur maaş farkının hesaplara geçeceği tarih...

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  • 2023 Ocak Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı maaş hangi gün hesaba geçecek?

    Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli ve memur maaşı zamları belli oldu. Emekli ve memur maaşının belli olmasının ardından, 2023 Ocak zammıyla maaş farkının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, "2023 Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı maaşlar hangi gün hesaba geçecek? İşte Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkının yatacağı tarih...
  • 2023 Ocak Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı maaş hangi gün hesaba geçecek?

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 1.,40 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 oranında artış sağlanacaktı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacaktır.'' denildi.
  • 2023 Ocak Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı maaş hangi gün hesaba geçecek?

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM!

    Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.
  • 2023 Ocak Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı maaş hangi gün hesaba geçecek?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

    2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

    Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları gelecek aydan itibaren 3600 ek gösterge üzerinden ödenecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye çıkacak.
  • 2023 Ocak Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı maaş hangi gün hesaba geçecek?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 837 TL OLDU

    Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 TL’ye yükseldi.
  • 2023 Ocak Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı maaş hangi gün hesaba geçecek?

    EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

     
  • 2023 Ocak Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı maaş hangi gün hesaba geçecek?

    MEMUR MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
  • 2023 Ocak Emekli ve memur maaşı zamları ile maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı maaş hangi gün hesaba geçecek?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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