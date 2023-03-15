2023 Ramazan ayı için artık günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce inanan vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya dair; Ramazan ne zaman başlayacak ve bayram hangi günlere denk geliyor sorularının cevaplarını yanıtladı. İşte, ayrıntılar...