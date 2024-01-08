Mobil oyun satışlarında son dört yılın en düşük rakamları oyunfor.com'un yayınladığı 2023 oyun satışı raporuna göre, mobil oyun satışları son dört yılın en düşük rakamlarını görürken, PC ve konsol oyun satışları yükselişe geçti

Türkiye'de oyun yapımcıları ve yerli oyun sayılarının artmasına karşın mobil oyun sektöründe 2023 yılında gerileme gözlemlendi.

2023 Türkiye oyun pazarındaki değişimler detaylı incelendiğinde, önceki yıllara göre bir düşüş yaşandığını gözlemlendi. Özellikle 2019'dan itibaren hızla yükselen oyun alışverişleri, 2022'ye kadar mobil oyunların etkisiyle zirve yapmıştı ancak 2023'te, döviz kurlarındaki artış ve oyun yapımcılarının Türkiye'ye özel aldığı olumsuz kararlarla birlikte negatif bir ivme yaşandı. Bu olumsuz tabloya rağmen PC oyunları bu yıl da artış gösterdi. 2023 yılında satışların bir önceki yıla göre düşük olmasının en büyük nedeni mobil oyun satışlarındaki gerileme olarak gösterilebilir.

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MOBİL OYUNLAR YÜZDE 14 DÜŞTÜ

2023 yılında mobil oyunlar, geçtiğimiz yıla göre %14’lük bir düşüşle son dört yılın en düşük satış rakamlarını gördü. Bunda döviz kurlarındaki artış ve birçok mobil oyun firmasının Türkiye’ye özel yerelleştirme yapmaması etkili olmuş gibi gözüküyor.

Mobil oyunlardaki alışverişlerin çoğunluğu ise -geçen yıl olduğu gibi yine- Google Play, yani Android tabanlı mobil cihazlar üzerinden yapıldı fakat önceki ylın %88’lik satış oranı %58’e geriledi. iOS tabanlı mobil cihazlar ise büyük bir yükselişle satışlardan %42’lik bir pay aldı.

PC OYUNLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

2021 yılında dramatik bir düşüş yaşayarak yüzde 20 seviyelerine gerileyen PC oyun satışları 2023 yılında yeniden ayağa kalkarak yüzde 30 seviyelerine kadar yükseldi. Benzer şekilde Playstation, Xbox, Nintendo gibi markaların yer aldığı konsol oyunları da 2021'de yüzde 19, 2020'de ise yüzde 20 seviyelerinde kalmıştı. 2023'ü ise 5 puanlık yükselişle yüzde 25 ile tamamladı. Bu süreçte mobil oyun satış payı ise yüzde 45'e geriledi.

PLATFORM 2020 2021 2022 2023 PC %26 %20 %21 %30 Konsol %22 %19 %20 %25 Mobil %52 %61 %59 %45

ZİRVEDE İSTANBUL VAR

Oyun alışverişlerinde 2023 yılında da İstanbul’un liderliği devam ediyor. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.

# 2020 2021 2022 2023 1 İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul 2 Ankara Ankara Ankara Ankara 3 İzmir İzmir İzmir Antalya 4 Bursa Bursa Bursa İzmir 5 Antalya Antalya Antalya Bursa

EN YÜKSEK OYUN İÇİ SATIŞTA ZİRVE VALORANT'IN OLDU

En çok alışveriş yapılan oyunlar listesinde Valorant, PUBG Mobile, League of Legends gibi tanıdık isimler yer alıyor. Bu liste içinde dikkat çeken en önemli detay ise mobil oyunların hala önemli bir yer tutması ve ilk onda dört adet mobil oyunun bulunması.

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Valorant

PUBG Mobile

League of Legends

Garena Free Fire

Roblox

Mobile Legends

World of Warcraft

Metin2

Counter-Strike

Lords Mobile

2023'ÜN EN ÇOK SATIŞ YAPAN OYUN MAĞAZALARI

Steam

Microsoft Store

Apple Store

Google Play Store

Gameforge Store

2023 yılında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir çoğunluğu 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı:

YAŞ 2020 2021 2022 2023 18-21 %4 %5 %4 %3 21-30 %45 %45 %47 %49 30+ %51 %50 %49 %48

Cinsiyete göre dağılım:

Kadınların oyunlara olan ilgisi ise yavaş bir şekilde artmaya devam ediyor ve 2023'te toplam oyun alışverişlerinin %33'ünü kapsamış durumda.

CİNSİYET 2020 2021 2022 2023 KADIN %33 %30 %32 %33 ERKEK %67 %70 %68 %67