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2023 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 8 Mart tarihi itibarıyla başladı. Henüz başvuru yapmayan üniversite adayları, YKS son başvuru tarihi ve başvuru ücretlerini mercek altına aldı. Üniversite sınavı YKS bilindiği gibi; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç farklı oturumda ÖSYM tarafından organize edilmektedir. ÖSYM sınav takvimi ile YKS tarihleri de netlik kazandı. İşte YKS başvuru ekranı ile 2023 YKS tarihleri...

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  • 2023 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, YKS ne zaman?

    YKS başvuru kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, başvuru ve sınav tarihleri de açıklık kazandı. 8 Mart itibarıyla başlayan YKS başvurularının ne zaman sona ereceği merak konusu olurken, sınav ücreti gündemi meşgul etmeye devam ediyor. YKS başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Peki, "YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar" İşte YKS son başvuru tarihi...
  • 2023 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, YKS ne zaman?

    YKS SON BAŞVURU TARİHİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 08 Mart 2023 tarihi saat 12.00'den itibaren 23 Mart 2023 saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.
  • 2023 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, YKS ne zaman?

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    YKS başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, YKS ne zaman?

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ

    2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylardan sadece TYT'ye girecek olanlar 115 Lira ödeyebilirler.

    TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise her bir sınav için 115 TL ödeyecek buna göre toplamda 345 Lira yatıracaklar.

    YKS 2023 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, YKS ne zaman?

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
  • 2023 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, YKS ne zaman?

    YKS 2023 NE ZAMAN?

    Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi - 17 Haziran Cumartesi saat 10:15'de

    Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi - 18 Haziran Pazar saat 10:15'de

     

    Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi - 18 Haziran Pazar saat 15:45'de uygulanacak.
  • 2023 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, YKS ne zaman?

    YKS ÜCRETİ NE ZAMAN, NASIL ÖDENİR? 

    Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.
  • 2023 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, YKS ne zaman?

    Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Mart 2023 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 24 Mart 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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