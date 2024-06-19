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        Haberler Bilgi Spor 2024-2025 yaz transfer dönemi tarihleri: Transfer sezonu başladı mı, ne zaman başlıyor?

        2024-2025 yaz transfer dönemi tarihleri: Transfer sezonu ne zaman başlıyor?

        TFF, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi takımların harcama limitlerini açıkladı. Böylelikle Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli olurken, gözler yaz transfer döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. Süper Lig ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen tarihler arasında takımlarını yeni takviyelerle harcama limitleri ölçüsünde güçlendirebilecek. İşte transfer sezonu ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 23:37 Güncelleme: 19.06.2024 - 23:37
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        Yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri, yaz transfer döneminin başlamasının ardından yaptığı transferleri tescil ettirebilecek. 2024-2025 sezonu transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama sonucunda netlik kazandı. Peki, "Transfer sezonu başladı mı, ne zaman başlıyor?" İşte 2024-2025 yaz transfer dönemi tarihleri...

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        2024 TRANSFER SEZONU BAŞLADI MI?

        Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran- 13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

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        2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos 2024 tarihinde başlarken 1 Haziran 2025'te sona erecek.

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        İŞTE HARCAMA LİMİTLERİ:

        Takım H. Limiti Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti
        1. Galatasaray 2.644.102.521 3.437.333.278
        2. Fenerbahçe 2.526.984.489 3.285.079.836
        3. Trabzonspor 1.460.956.228 1.899.243.096
        4. RAMS Başakşehir 703.645.930 914.739.709
        5. Kasımpaşa 246.647.933 320.642.313
        6. Beşiktaş 1.438.325.012 1.869.822.515
        7. EMS Yapı Sivasspor 339.337.141 441.138.284
        8. Corendon Alanyaspor 527.560.920 685.829.196
        9. Çaykur Rizespor 1.088.924.256 1.415.601.532
        10. Bitexen Antalyaspor 378.630.138 492.219.179
        11. Gaziantep FK 263.295.534 342.284.194
        12. Adana Demirspor 388.377.428 504.890.656
        13. Yılport Samsunspor 282.873.056 367.734.972
        14. Mondihome Kayserispor 641.034.478 833.344.822
        15. Atakaş Hatayspor 456.152.292 592.997.980
        16. TÜMOSAN Konyaspor 483.286.174 628.272.026
        17. Eyüpspor 430.566.493 559.736.441
        18. Göztepe 430.566.493 559.736.441
        19. Bodrumspor 430.566.493 559.736.441
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        TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan tabloya göre; Süper Lig'de en yüksek harcama limiti (%30 sapma dahil) son şampiyon Galatasaray'a verildi. Sarı-kırmızılıların yeni sezondaki harcama limiti 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 Türk Lirası olarak açıklandı.

        İkinci sırada 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

        Trabzonspor, 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL ile üçüncü olurken, Beşiktaş ise 1 milyar 869 milyon 822 bin 515 TL ile dördüncü sırada yer aldı.

        TFF en az harcama limitini ise Kasımpaşa'ya verdi. İstanbul ekibinin harcama limiti 320 milyon 642 bin 313 TL olarak açıklandı.

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