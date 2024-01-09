2024 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ramazan Bayramı tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 dini günler takvimini yayımlanmasının ardından Ramazan ayı ve Kurban Bayramı tarihleri netlik kazanmış oldu. Hicrî takvime göre 9. ay olarak kabul gören Ramazan, üç ayların sonuncusudur. İslam inancına göre, bolluk ve bereket ayı olarak nitelendirilen "11 ayın sultanı" Ramazan'da, sahur yapılıp ve oruç tutulmaktadır. İşte 2024 Ramazan ayının başlayacağı ilk orucun tutulacağı tarih...
Ocak ayı ile birlikte Ramazan ayı için bekleyiş başladı. İslam alemi, Ramazan ayının başlamasının ardından, ilk sahur ve oruç vazifesini yerine getirecek. On bir ayın sultanı için bekleyiş sürerken, Ramazan ayının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "2024 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca hangi gün kalkılacak?" İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri...
2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan Pazar günü son oruçlarını tutacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili