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        2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de

        2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:03
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        2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tebliğde, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) yayımlandığı ve OVP'de ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçlarının belirlendiği belirtildi.

        Bu kapsamda 2025-2027 döneminde, makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin korunması, orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülerek fiyat istikrarının sağlanması, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş odağında teknolojik dönüşümün sağlanması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasının daha da etkinleştirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasının temel amaç olduğu vurgulandı.

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        Tebliğde, aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarının, başta deprem kaynaklı harcamalar olmak üzere, gerekli ihtiyaçlar karşılanırken mali disiplinin ekonomide güven ve istikrarı artıran çıpa olarak korunması ve güçlendirilmesi, afet yönetiminin tüm süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi için gerekli finansmanın sağlanması, kamu açığının kademeli olarak azaltılması, yeşil ve dijital dönüşüme katkı sağlanması, para, maliye ve gelirler politikalarının birbirini destekler nitelikte kararlı bir şekilde uygulanması olduğu ifade edildi.

        Ayrıca, vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik ve şeffaflığın artırılması, vergide adaletin güçlendirilmesi, geliri adil bir şekilde yeniden dağıtan ve vergiyi tabana yayan bir yaklaşımla gelirlerin artırılması, kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi ile denetim faaliyetlerinde ve tahsilatta etkinliğin artırılması da amaçlar arasında yer aldı.

        "Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek"

        Kamu idarelerinin OVP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacakları vurgulanan tebliğde, şu ifadelere yer verildi:

        "Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarın telafi edilmesi ve afet risklerinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasına devam edilecektir. Kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla harcamaların sistematik olarak gözden geçirilmesi sürdürülecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecektir. Kamu hizmetleri verimlilik ve tasarruf anlayışıyla yürütülecek, tasarruf tedbirlerine uyum sağlanacak ve izlenecektir. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapılmak suretiyle kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecektir. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecektir. Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi ve daha etkin kullanımı için 'Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın kapsamı daha da genişletilecektir. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacaktır."

        Tebliğde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, OVP, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2025, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacakları bildirildi.

        Tebliğ ekinde, 2025-2027 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi'ne de yer verildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #Resmi Gazete
        #OVP
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