ÖSYM 2025 AGS-ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı!
400 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonrası adaylar temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin web sitesinde soruların bir kısmı erişime açıldı. Peki, AGS-ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB‑AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), toplamda 400 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleşiyor. Sınav sonrası öğrenciler temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ne zaman ulaşabileceklerini merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, bazı soruların internet sitesinde paylaşılması bekleniyordu. Peki, AGS ve ÖABT soru kitapçığı ile cevap anahtarları erişime açıldı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...
2025 AGS-ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
ÖSYM Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS), AGS ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan AGS ve ÖABT'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Temmuz'da sona erecek.
2025 AGS-ÖABT PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
AGS sınavı, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsıyor.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinde ise adaylara alanlarına göre sorular soruldu. Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirleniyor.
Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak ve buna göre AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanıyor.
Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılıyor.
ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak. MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliliğini koruyor.