2026 DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI ||| Türkiye'nin maçı kaç kaç bitti? 2026 FIFA Dünya Kupası maç sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken gözler Türkiye'nin sahaya çıktığı karşılaşmaya çevrildi. "Türkiye'nin maçı kaç kaç bitti?" sorusu sosyal medyada en çok aranan başlıklar arasına girdi. Dünya Kupası'nda bu zamana kadar oynanan grup maçlarının sonuçları da merak ediliyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası maç sonuçları...
2026 FIFA Dünya Kupası’nda büyük heyecan devam ederken, turnuvada oynanan grup karşılaşmalarına dair sonuçlar futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle Türkiye’nin sahaya çıktığı maç ve ortaya koyduğu performans büyük merak uyandırırken, “Türkiye’nin maçı kaç kaç bitti?” sorusu da gündemin üst sıralarında bulunuyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası’nda şu ana kadar oynanan grup maçlarının sonuçlarına dair detaylar…
2026 DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI
A Grubu
Meksika 0 – 1 Güney Afrika
Güney Kore 2 – 1 Çekya
B Grubu
Kanada 1 – 1 Bosna-Hersek
Katar 1 – 1 İsviçre
C Grubu
Brezilya 1 – 1 Fas
Haiti 0 – 1 İskoçya
D Grubu
ABD 4 – 1 Paraguay
Avustralya 2 – 0 Türkiye
E Grubu
Almanya 7 – 1 Curaçao (Turnuvanın şu ana kadarki en farklı skoru)
Fildişi Sahili 1 – 0 Ekvador
F Grubu
Hollanda 2 – 2 Japonya
İsveç 5 – 1 Tunus
G Grubu
Belçika 1 – 1 Mısır
İran 2 – 2 Yeni Zelanda