2026 DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI ||| Türkiye'nin maçı kaç kaç bitti? 2026 FIFA Dünya Kupası maç sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası’nda büyük heyecan devam ederken, turnuvada oynanan grup karşılaşmalarına dair sonuçlar futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle Türkiye’nin sahaya çıktığı maç ve ortaya koyduğu performans büyük merak uyandırırken, “Türkiye’nin maçı kaç kaç bitti?” sorusu da gündemin üst sıralarında bulunuyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası’nda şu ana kadar oynanan grup maçlarının sonuçlarına dair detaylar…