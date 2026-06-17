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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI ||| Türkiye'nin maçı kaç kaç bitti? 2026 FIFA Dünya Kupası maç sonuçları

        2026 DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI ||| Türkiye'nin maçı kaç kaç bitti? 2026 FIFA Dünya Kupası maç sonuçları

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken gözler Türkiye'nin sahaya çıktığı karşılaşmaya çevrildi. "Türkiye'nin maçı kaç kaç bitti?" sorusu sosyal medyada en çok aranan başlıklar arasına girdi. Dünya Kupası'nda bu zamana kadar oynanan grup maçlarının sonuçları da merak ediliyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası maç sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        1

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda büyük heyecan devam ederken, turnuvada oynanan grup karşılaşmalarına dair sonuçlar futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle Türkiye’nin sahaya çıktığı maç ve ortaya koyduğu performans büyük merak uyandırırken, “Türkiye’nin maçı kaç kaç bitti?” sorusu da gündemin üst sıralarında bulunuyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası’nda şu ana kadar oynanan grup maçlarının sonuçlarına dair detaylar…

        2

        2026 DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI

        A Grubu

        Meksika 0 – 1 Güney Afrika

        Güney Kore 2 – 1 Çekya

        B Grubu

        Kanada 1 – 1 Bosna-Hersek

        Katar 1 – 1 İsviçre

        C Grubu

        Brezilya 1 – 1 Fas

        Haiti 0 – 1 İskoçya

        3

        D Grubu

        ABD 4 – 1 Paraguay

        Avustralya 2 – 0 Türkiye

        E Grubu

        Almanya 7 – 1 Curaçao (Turnuvanın şu ana kadarki en farklı skoru)

        Fildişi Sahili 1 – 0 Ekvador

        F Grubu

        Hollanda 2 – 2 Japonya

        İsveç 5 – 1 Tunus

        G Grubu

        Belçika 1 – 1 Mısır

        İran 2 – 2 Yeni Zelanda

        4

        H Grubu

        İspanya 0 – 0 Yeşil Burun Adaları

        Suudi Arabistan 1 – 1 Uruguay

        I Grubu

        Fransa 3 – 1 Senegal

        Irak 1 – 4 Norveç

        J Grubu

        Arjantin 3 – 0 Cezayir

        Avusturya 3 – 1 Ürdün

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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