Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 2026 FIFA Dünya Kupasında G Grubu: Belçika

        2026 FIFA Dünya Kupasında G Grubu: Belçika

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Belçika, bu turnuvada 15. kez boy gösterecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 11:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026 FIFA Dünya Kupasında G Grubu: Belçika!

        Belçika Milli Takımı, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihinde 15. kez mücadele edecek.

        G Grubu'nda Mısır, İran ve Yeni Zelanda'yla mücadele edecek Belçika'nın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        Fransız çalıştırıcı Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Lihtenştayn'la aynı grupta mücadele etti.

        8 maç sonunda 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayan Belçika, grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı.

        REKLAM

        Belçika'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

        Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1

        Belçika-Galler: 4-3

        Lihteştayn-Belçika: 0-6

        Belçika-Kazakistan: 6-0

        Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0

        Galler-Belçika: 2-4

        Kazakistan-Belçika: 1-1

        Belçika-Lihteştayn: 7-0

        Takım O G B M A Y Av. Puan
        Belçika 8 5 3 0 29 7 22 18
        Galler 8 5 1 2 21 11 10 16
        Kuzey Makedonya 8 3 4 1 13 10 3 13
        Kazakistan 8 2 2 4 9 13 -4 8
        Lihteştayn 8 0 0 8 0 31 -31 0

        ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

        Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın büyük liglerinde top koşturuyor.

        Belçika'nın en önemli isimlerinden birisi olarak Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne öne çıkıyor. Manchester City'de oynayan Jeremy Doku da takımın en önemli isimlerinden.

        Bu futbolcuların yanı sıra Zeno Debast, Amadou Onana, Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere ve Lois Openda gibi futbolcular da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yıldız oyuncuları arasında.

        DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

        Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.

        1930 ile 1070 yılları arasında organizasyonda 5 kez boy gösteren Belçika, ilk turdan öteye geçemedi. 1982'de 2. tura yükselmeyi başaran Belçika, Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynadı. Yarı finalde Maradona'lı Arjantin'e yenilen Belçika, üçüncülük mücadelesinde ise Fransa'ya kaybetti.

        REKLAM

        Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi 2018'de yaşadığı üçüncülük. 2018'de turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, çeyrek finalde Brezilya'yı 2-1 yenerken, yarı finalde şampiyon Fransa'ya 1-0 kaybetti. Belçika, üçüncülük mücadelesinde ise İngiltere'yi 2-0 mağlup etti.

        Katar 2022'de organizasyonun favorileri arasında yer alan Belçika; Fas, Hırvatistan ve Kanada'nın bulunduğu grupta 4 puanla 3. olarak hayal kırıklığı yaşattı.

        Belçika, Dünya kupalarında 51 maç yaptı. Bu maçlardan 21'ini kazandı, 20'sinden mağlubiyetle ayrıldı, 10 maçta da berabere kaldı. Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 69 gol attı, kalesinde ise 74 gol gördü.

        Belçika'nın organizasyon geçmişi şöyle:

        1930 - İlk tur

        1934 - İlk tur

        1938 - İlk tur

        1954 - İlk tur

        1970 - İlk tur

        1982 - 2. tur

        1986 - Dördüncü

        1990 - 2. tur

        1994 - 2. tur

        1998 - İlk tur

        2002 - 2. tur

        2014 - Çeyrek final

        2018- Üçüncü

        2022 - İlk tur

        DÜNYA KUPASI KADROSU

        Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)

        Defans: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lizbon), ⁠Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), ⁠Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

        REKLAM

        Orta saha: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

        Forvet: Charles De ‌Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

        MAÇ TAKVİMİ

        Belçika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

        15 Haziran Pazartesi:

        22.00 Belçika-Mısır (Seattle Stadı-Seattle)

        21 Haziran Pazar:

        22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

        27 Haziran Cumartesi:

        06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place-Vancouver)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Saldırganlar kıskıvrak

        (DHA) Başakşehir'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler suçüstü yakalandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı!
        ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı!
        Bu yaz rekor üzerine rekor gelecek! Temmuz ağustos ateş gibi!
        Bu yaz rekor üzerine rekor gelecek! Temmuz ağustos ateş gibi!
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!
        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı