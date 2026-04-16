2026 HMGS sınav tarihi açıklandı! İşte Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı giriş belgesi

        Binlerce hukukçu adayının meslek hayatına geçişinde önemli bir adım olan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1) için geri sayım devam ediyor. Adalet Bakanlığı ile ÖSYM tarafından ortak yürütülen sınavın tarihi belli oldu. Adaylar, HMGS sınav tarihi ve giriş belgeleriyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ederken, sınava dair tüm detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, HMGS sınav tarihi ne zaman? İşte Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı giriş belgesi

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 13:52 Güncelleme:
        Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajına başlayabilmesi ya da hâkim-savcı yardımcılığı süreçlerine katılabilmesi için zorunlu tutulan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimiyle birlikte, adayların merakla beklediği sınav tarihi de netleşmiş oldu. HMGS sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin son durum yakından takip edilirken, sürece dair tüm ayrıntılar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte detaylar

        2026 HMGS/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, yılın ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü 10.15’de yapılacak.

        GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Adaylar, sınav giriş belgelerine 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek.

        HMGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        Sınava katılacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından sınav giriş belgelerini edinebilirler.

        2026-HMGS/1 SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
