2026 KPSS Sınav Takvimi: KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, DHBT sınavları ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 KPSS sınav takvimi, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT adayları için tüm süreci netleştirdi. Böylece kamu kurumlarında görev hedefleyen adayların hazırlık programları da belirginleşmiş oldu. İşte KPSS sınav takvimi...
2026 KPSS LİSANS TAKVİMİ
2026 KPSS Lisans oturumlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirecek ve farklı oturumlarda sınava katılacak.
Başvuru Tarihleri:
1 – 13 Temmuz 2026
Sınav Tarihleri:
Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026
Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama Tarihi:
7 Ekim 2026
2026 KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ
2026 KPSS Ön Lisans oturumuna ilişkin başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlayarak sınava katılabilecek.
Başvuru Tarihleri:
29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi:
4 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi:
30 Ekim 2026
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirerek sınava katılım sağlayacak.
Başvuru Tarihleri:
27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi:
25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi:
19 Kasım 2026
2026 KPSS DHBT TAKVİMİ
2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna ilişkin başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, belirlenen takvim kapsamında işlemlerini tamamlayarak sınava katılabilecek.
Başvuru Tarihleri:
22 – 30 Eylül 2026
Sınav Tarihi:
1 Kasım 2026
Sonuç Açıklama Tarihi:
25 Kasım 2026