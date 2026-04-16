        2026 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

        Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız bu günlerde, en çok merak edilen konuların başında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu gelmekte. Hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de uzun bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 13:17
        İslam alemi için yılın en önemli ibadet dönemlerinden biri olan Kurban Bayramı öncesinde, 2026 yılına ait bayram tarihleri netlik kazandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayı sonunda idrak edilecek. Bayramın arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, dört gün sürecek bayramın tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

        Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım Gün)

        Kurban Bayramı 1. Günü: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü: 28 Mayıs 2026 – Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü: 29 Mayıs 2026 – Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alınması halinde Kurban Bayramı tatili, önceki hafta sonu ile birleşerek 9 güne kadar uzayabilir. Hükümetin 25 Mayıs Pazartesi’yi tam gün, 26 Mayıs Salı’yı ise yarım gün idari izin olarak ilan etmesi durumunda, hafta sonu tatiliyle birlikte uzun bayram tatili ihtimali gündeme gelecek. Resmi tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise bayrama yakın yapılacak Kabine toplantısının ardından netlik kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
