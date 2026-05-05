Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 LGS SINAV TAKVİMİ: LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman?

        2026 LGS SINAV TAKVİMİ: LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne zaman yapılacağı, 8. sınıf öğrencileri ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen merkezi sınav, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da milyonlarca öğrencinin lise tercih sürecini belirleyecek. Peki LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne zaman yapılacağı, 8. sınıf öğrencileri ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen merkezi sınav, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da milyonlarca öğrencinin lise tercih sürecini belirleyecek. Sınav, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşmesinde kritik bir rol oynarken, hazırlık süreci de yoğun şekilde devam ediyor. LGS tarihine ilişkin resmi açıklamanın MEB tarafından duyurulması bekleniyor. Peki LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        LGS NE ZAMAN?

        MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS takviminde değişikliğe gidildi. Türkiye Milli Takımı’nın Dünya Kupası fikstüründe 14 Haziran sabahı saat 07.00’de maçının bulunması nedeniyle, aynı güne denk gelen LGS sınavı bir gün öne alınarak 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.

        Yeni düzenlemeye göre LGS’nin birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Sınav tarihindeki değişiklik öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilirken, resmi duyuruların MEB üzerinden paylaşılmaya devam edeceği bildirildi.

        3

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih belli oldu. Buna göre LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri aracılığıyla öğrencilerin kullanımına sunulacak.

        Öğrenciler, sınava girişte bu belgeyi yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca sınav günü geçerli bir kimlik belgesi de ibraz edilmesi gerekiyor. Belgesi olmayan adayların sınava alınmayacağı için öğrencilerin belgelerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

        4

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuç tarihi belli oldu. Buna göre LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

        Sonuçların duyurulmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre tercih işlemleri 13 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Yerleştirme sonuçlarının ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Ardından öğrenciler için nakil süreci başlayacak ve 5 - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında nakil başvuruları alınacak.

        5
        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de AVM'de çanta çalan 10 yaşındaki çocuk yakalandı: 92 suç kaydı çıktı

        İstanbul Sarıyer'de, bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren Melike A.'nın (35), bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. İçinde cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdan bulunan çantayı alan D.T.(10), Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından taksiyle kaçarken yakalandı...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?