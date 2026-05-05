2026 LGS SINAV TAKVİMİ: LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih belli oldu. Buna göre LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri aracılığıyla öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Öğrenciler, sınava girişte bu belgeyi yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca sınav günü geçerli bir kimlik belgesi de ibraz edilmesi gerekiyor. Belgesi olmayan adayların sınava alınmayacağı için öğrencilerin belgelerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.