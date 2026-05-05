2026 LGS SINAV TAKVİMİ: LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne zaman yapılacağı, 8. sınıf öğrencileri ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen merkezi sınav, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da milyonlarca öğrencinin lise tercih sürecini belirleyecek. Sınav, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşmesinde kritik bir rol oynarken, hazırlık süreci de yoğun şekilde devam ediyor. LGS tarihine ilişkin resmi açıklamanın MEB tarafından duyurulması bekleniyor. Peki LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
LGS NE ZAMAN?
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS takviminde değişikliğe gidildi. Türkiye Milli Takımı’nın Dünya Kupası fikstüründe 14 Haziran sabahı saat 07.00’de maçının bulunması nedeniyle, aynı güne denk gelen LGS sınavı bir gün öne alınarak 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.
Yeni düzenlemeye göre LGS’nin birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Sınav tarihindeki değişiklik öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilirken, resmi duyuruların MEB üzerinden paylaşılmaya devam edeceği bildirildi.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih belli oldu. Buna göre LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri aracılığıyla öğrencilerin kullanımına sunulacak.
Öğrenciler, sınava girişte bu belgeyi yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca sınav günü geçerli bir kimlik belgesi de ibraz edilmesi gerekiyor. Belgesi olmayan adayların sınava alınmayacağı için öğrencilerin belgelerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuç tarihi belli oldu. Buna göre LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Sonuçların duyurulmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre tercih işlemleri 13 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yerleştirme sonuçlarının ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Ardından öğrenciler için nakil süreci başlayacak ve 5 - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında nakil başvuruları alınacak.