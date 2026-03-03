2026 Mart temettü takvimi: Bu ay 11 şirket kâr payı ödemesi yapacak
Mart ayında 11 şirket temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor. 16 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kâr payı dağıtımlarında Ford Otosan, Tüpraş, Tofaş, Koç Holding ve Aygaz gibi büyük şirketler yatırımcılarına hisse başına temettü ödemesi yapacak. Peki, temettü ne zaman hesaba yatacak? İşte tüm detaylarıyla Mart temettü takvimi
Mart ayında 11 şirket temettü kapsamında ödeme yapmaya hazırlanıyor. 16 Mart ile 27 Mart arasında yapılacak kâr payı ödemelerinde Ford, Akbank, Tofaş, Koç Holding gibi büyük şirketler hisse başına temettü verecek. İşte, 2026 Mart temettü takvimi ve ödeme günleri
Şirket: Aygaz A.Ş.
Bist kodu: AYGAZ
Temettü tutarı: 10,6675 T
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Bist kodu: FROTO
Temettü tutarı: 3,0940 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
Bist kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 8,8229 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü tutarı: 19,1250 TL
Ödeme tarihi: 17.03.2026
Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Bist kodu: TOASO
Temettü tutarı: 17,0000 TL
Ödeme tarihi: 23.03.2026
Şirket: Koç Holding A.Ş.
Bist kodu: KCHOL
Temettü tutarı: 5,8055 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.
Bist kodu: AGESA
Temettü tutarı: 5,9028 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Akbank T.A.Ş
Bist kodu: AKBNK
Temettü tutarı: 1,8715 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026
Şirket: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: ISGYO
Temettü tutarı: 0,0834 TL
Ödeme tarihi: 31.03.2026
Şirket: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: ANHYT
Temettü tutarı: 6,9186 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026
Şirket: Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Bist kodu: FMIZP
Temettü tutarı: 4,0426 TL
Ödeme tarihi: 27.03.2026