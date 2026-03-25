        Haberler Bilgi 2026 MSÜ tercih tarihleri: MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı, nasıl tercih yapılır?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler MSÜ tercih tarihlerine çevrildi. 1 Mart tarihinde uygulanan MSÜ sınavında sonuçlar 24 Mart tarihinde adayların erişimine sunulmuştu. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri, belirtilen tarihler arasında Millî Savunma Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2026 MSÜ tercih tarihleri...

        Giriş: 25.03.2026 - 23:42
        MSÜ tercihlerinde geri sayım sürüyor. MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, tercih tarihleri, taban puanları gibi bilgiler netlik kazanacak. MSÜ tercih takvimi kadar, tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı, nasıl tercih yapılır? İşte 2026 MSÜ tercihlerinin başlayacağı tarih...

        2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        MSÜ tercih tarihleri henüz açıklanmadı. MSÜ tercihleri, geçen yıl 24 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında alınmıştı

        MSÜ tercih takviminin belli olmasının ardından tercih tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        MSÜ tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edeceği tarihler arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılabilecek.

        MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

        ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2026-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

        Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

        2026 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

        2026 yılının MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. Ancak adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını baz alarak tercih listelerini şekillendirebilirler.

