        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Nisan temettü ödeme takvimi: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak İş Bankası, Garanti Bankası, Vakko, Selçuk Ecza Deposu, Borusan

        Nisan ayında 25 şirket temettü verecek! İşte Nisan ayı temettü ödeme takvimi

        Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte temettü takvimi yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin duyurduğu kâr payı ödeme tarihleri ve dağıtım tutarları yakından izlenirken, yatırımcılar hangi hissenin ne zaman temettü vereceğini araştırıyor. Peki, temettü ödemeleri hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte 2026 Nisan temettü ödeme takvimine dair ayrıntılar…

        Giriş: 25.03.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Nisan 2026 temettü takvimi yatırımcıların odağında yer almaya başladı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kâr payı dağıtım tarihleri ve temettü tutarları açıklanırken, yatırımcılar hangi hisselerin ne zaman ödeme yapacağını yakından takip ediyor. Peki, Nisan ayında temettü ödemeleri hangi günlerde gerçekleşecek? İşte 2026 Nisan temettü takvimine dair merak edilen detaylar…

        Şirket: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

        Bist kodu: ANSGR

        Temettü tutarı: 1,1688 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        Şirket: Afyon Çimento San. T.A.Ş.

        Bist kodu: AFYON

        Temettü tutarı: 1,2750 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        Şirket: Türkiye İş Bankası A.Ş. (C)

        Bist kodu: ISCTR

        Temettü tutarı: 0,4586 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        Şirket: Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: ASGYO

        Temettü tutarı: 0,1683 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        Şirket: Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

        Bist kodu: SAHOL

        Temettü tutarı: 1,3390 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        Şirket: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bist kodu: ISMEN

        Temettü tutarı: 2,6917 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        Şirket: Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: CIMSA

        Temettü tutarı: 0,6292 TL

        Temettü ödeme tarihi: 03.04.2026

        Şirket: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

        Bist kodu: AKSA

        Temettü tutarı: 0,4930 TL

        Temettü ödeme tarihi: 03.04.2026

        Şirket: Ulusal Faktoring A.Ş.

        Bist kodu: ULUFA

        Temettü tutarı: 0,2100 TL

        Temettü ödeme tarihi: 06.04.2026

        Şirket: Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

        Bist kodu: GARAN

        Temettü tutarı: 4,4769 TL

        Temettü ödeme tarihi: 07.04.2026

        Şirket: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: YGGYO

        Temettü tutarı: 10,5500 TL

        Temettü ödeme tarihi: 07.04.2026

        Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 1,7943 TL

        Temettü ödeme tarihi: 08.04.2026

        Şirket: Enerjisa Enerji A.Ş.

        Bist kodu: ENJSA

        Temettü tutarı: 4,3180 TL

        Temettü ödeme tarihi: 13.04.2026

        Şirket: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

        Bist kodu: GLCVY

        Temettü tutarı: 2,1296 TL

        Temettü ödeme tarihi: 13.04.2026

        Şirket: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.

        Bist kodu: VAKKO

        Temettü tutarı: 5,3125 TL

        Temettü ödeme tarihi: 14.04.2026

        Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026

        Şirket: Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.

        Bist kodu: SELEC

        Temettü tutarı: 0,3740 TL

        Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026

        Şirket: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AKMGY

        Temettü tutarı: 12,3600 TL

        Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026

        Şirket: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.

        Bist kodu: KSTUR

        Temettü tutarı: 13,6000 TL

        Temettü ödeme tarihi: 20.04.2026

        Şirket: Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AKSGY

        Temettü tutarı: 0,4555 TL

        Temettü ödeme tarihi: 20.04.2026

        Şirket: Çelebi Hava Servisi A.Ş.

        Bist kodu: CLEBI

        Temettü tutarı: 87,5500 TL

        Temettü ödeme tarihi: 24.04.2026

        Şirket: Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: YUNSA

        Temettü tutarı: 0,3107 TL

        Temettü ödeme tarihi: 27.04.2026

        Şirket: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: MSGYO

        Temettü tutarı: 0,4257 TL

        Temettü ödeme tarihi: 28.04.2026

        Şirket: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

        Bist kodu: BRYAT

        Temettü tutarı: 141,2239 TL

        Temettü ödeme tarihi: 30.04.2026

        Şirket: Netcad Yazılım A.Ş.

        Bist kodu: NETCD

        Temettü tutarı: 3,7226 TL

        Temettü ödeme tarihi: 30.04.2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
