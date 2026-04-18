        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Toplantısı İsviçre'de yapıldı

        2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Toplantısı İsviçre'de yapıldı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali hazırlıkları kapsamında, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 12:03 Güncelleme:
        UEFA ile TFF heyetleri toplantı yaptı

        Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve UEFA yetkililerinin katılımıyla 13-15 Nisan tarihleri arasında organize edilen toplantıda başta proje yönetimi, stadyum operasyonları, güvenlik, emniyet ve hizmetler alanındaki mevcut durum olmak üzere tüm kritik konular detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu'nu TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural'ın yanı sıra Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, Uluslararası Etkinlikler Müdürü Can Emre Tuğal, Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan, Stadyum Güvenlik ve Taraftar Sorumlusu Bülent Perut, Dış İlişkiler-Uluslararası Etkinlik ve Milli Takımlar İdari Uzmanı Onat Karabıçak, Dış İlişkiler Teknik Uzmanı Murat Deniz ve Dış İlişkiler Uzmanı Begüm Şerbetcioğlu temsil etti.

        REKLAM

        İstanbul Emniyetinden Şube Başkomiseri Settar Sayan ve Trafik Denetleme Şube Başkomiseri Adil Özarslan toplantıda yer aldı. UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş'ın da bulunduğu 2026 Avrupa Ligi Finali Koordinasyon Toplantısında, UEFA adına UEFA Kulüp Müsabakaları Operasyonları ve Etkinlikler Direktörü Catalina Navarro, UEFA Kulüp Müsabakaları Finalleri Direktörü Tiziano Gaier, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Proje Lideri Yoann Gallet, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Proje Koordinatörü Colm Hand, UEFA Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu Juha Karjalaine, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu Drew Innes, UEFA Etkinlik Ulaşım Sorumlusu Magali Antile ile UEFA Etkinlik Ulaşım ve Taşıma Sorumlusu Manuel Seifert katılım sağladı.

        Toplantı kapsamında operasyonel planlama süreçleri ve ulaşım çözümlerine ilişkin hazırlıklar detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca ilgili tüm paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından UEFA üst yönetimine gerçekleştirilen sunumda ise projenin genel ilerleme durumu aktarılarak, etkinlik emniyeti ve güvenliği ile etkinlik ulaşımı konularında kapsamlı ve detaylı bilgi paylaşımı yapıldı.

