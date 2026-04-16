        Haberler Bilgi Gündem 2026 YKS tarihleri: YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        Milyonlarca öğrencinin geleceği için kritik bir dönüm noktası olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Adaylar ve veliler süreci yakından takip etmeye başladı. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 13:49
        ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve milyonlarca adayın geleceğini belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, 2026 sınav takvimi adaylar ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler, hazırlık süreçlerini sınav tarihine göre şekillendirmek için “YKS ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ÖSYM’nin açıkladığı güncel sınav takvimine göre YKS maratonu, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak.

        Sürecin devamında:

        14 Haziran Pazar sabahı Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

        14 Haziran Pazar öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek.

        Sınav saatleri ÖSYM’nin standart uygulamasına göre belirlenmiş olup:

        TYT ve AYT oturumları: Saat 10.15’te başlayacak

        YDT oturumu: Saat 15.45’te başlayacak

        SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        ÖSYM, sınav giriş yerlerini içeren belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu doğrultuda, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile görüntülenmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
