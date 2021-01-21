Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından en çok merak edilen şeylerden biri de dolar ve euro kuru oldu. 21 Ocak dolar TL kuru ve euro TL kuru araştırılıyor. Peki, dolar ne kadar ve kaç TL? Hemen belirtelim ki geçtiğimiz haftayı değer artışıyla kapatan dolar TL kuru yeni haftaya da değer artışıyla başladı. Merak edenler için 21 Ocak dolar TL kurunu haberimizde derledik. İşte, güncel rakamlar...

DOLAR TL NE KADAR?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı sonrasında alınacak faiz kararı öncesinde gözler Dolar TL kuruna çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz haftayı değer artışıyla kapatan dolar TL, 21 Ocak Perşembe gününe de aşağı yönlü seyirle başladı. Buna göre dolar saat 14.06'da kaydedilen verilere göre 7 lira 38 kuruş üzerinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz haftayı yükseliş yönünde seyirle kapatan euro TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Buna göre euro 21 Ocak Perşembe günü saat 14.06'da kaydedilen verilere göre 8 lira 96 kuruştan işlem görüyor.