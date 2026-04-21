Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA 22 yaşında yılın savunmacısı: Wembanyama, NBA'de tarihe geçti!

        22 yaşında yılın savunmacısı: Wembanyama, NBA'de tarihe geçti!

        San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, 22 yaşında NBA'de "Yılın savunma oyuncusu" seçilerek tarihe geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ün 22 yaşındaki oyuncusu Victor Wembanyama, 2025-2026 sezonunda "Yılın savunmacısı" seçilerek bu başarıyı sağlayan en genç isim oldu.

        Organizasyondan yapılan açıklamada, "NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusu ödülü, bugüne kadar oy birliğiyle seçilen bir oyuncuya sahip olmamıştı. Ta ki şimdiye kadar." ifadeleri kullanıldı.

        22 yaşındaki Spurs oyuncusu, NBA tarihinde "Yılın savunma oyuncusu" ödülünü kazanan en genç isim ve oy birliğiyle bu ödülü alan ilk oyuncu oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Aşk yeniden
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
