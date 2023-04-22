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23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı ve resimli 23 Nisan kutlama mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yarın her yıl olduğu gibi bir kez daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetimizin milli bayramlarından biri olan 23 Nisan'a özel, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile görselleri olmak üzere en güzel, anlamlı ve resimli mesajları bir araya getirdik!

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  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Yarın 103. yıldönümünde bir kez daha tüm yurdumuzda kutlayacağımız ve bu yıl Ramazan Bayramı'nın son günüyle denk gelen bu özel güne ilişkin birbirinden güzel, anlamlı ve resimli mesajları ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün sözlerini derledik!
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    EN GÜZEL 23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

    Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. (Atatürk) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır.” W. Shakespeare
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. Atatürk (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı)
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    Bir çocuğu eğitmek o ülkenin kaderini belirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. Atatürk
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    İnanıyoruz ki,Yeni Türkiye’nin öz cevheri Ulusal Egemenliktir. Ulusun kayıtsız şartsız egemenliğidir. Atatürk
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Atatürk (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun)
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. Atatürk
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.
  • 23 Nisan mesajları ve sözleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri

    Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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