23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Yarın 103. yıldönümünde bir kez daha tüm yurdumuzda kutlayacağımız ve bu yıl Ramazan Bayramı'nın son günüyle denk gelen bu özel güne ilişkin birbirinden güzel, anlamlı ve resimli mesajları ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün sözlerini derledik!