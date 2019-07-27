24. dönem POMEM mülakat sınav tarihi belli oldu. Polis Akademisi'nin (PA) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, POMEM mülakat sınavı ile ilgili detaylara yer verildi. Adaylar ayrıca POMEM mülakat sınavı giriş belgelerini de merak ediyor. POMEM mülakat sınavına dair tüm ayrıntılar haberimizde.

POMEM MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

POMEM'e girebilmek için son eşik olan mülakat sınavı ile ilgili detaylar da belli oldu. Polis Akademisi, 24. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adayların mülakat sınavının 30 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

24. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Polis Akademisi'nden (PA) yapılan açıklamada 24. dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı da aktarıldı. PA'nın açıklamasına göre, adayların sınav giriş belgeleri sınav tarihinden önce Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

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