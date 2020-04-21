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Kovid-19'un yayılmasını engellemek için, 23 Nisan'dan itibaren 31 şehirde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bankalar Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle bir gün kapalı olacak. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre 24 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağının olduğu 31 ilde şubeler kapalı olacak. Bu iller dışında hizmet verecek şubelerde EFT, takas ve nakit işlemler yapılabilecek.

Borsa İstanbul, 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle bir gün kapalı olacak. 24 Nisan Cuma günü borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP),borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında normal faaliyetler sürecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacağını duyurdu.