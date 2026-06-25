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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka 28,8 milyon etkileşimlik en büyük saldırı

        28,8 milyon etkileşimlik en büyük saldırı

        ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic, Çin'in teknoloji devi Alibaba'yı, Claude AI modelinin yeteneklerini "distilasyon" yöntemiyle yasadışı yolla çıkarmakla suçladı. 22 Nisan-5 Haziran 2026 arasında yaklaşık 25 bin sahte hesap üzerinden 28,8 milyondan fazla etkileşim gerçekleştirilen operasyon, Anthropic'in bugüne kadar karşılaştığı en büyük ölçekli saldırı olarak kayıtlara geçti. Şirket, kampanyanın Çin'in kendi yapay zeka modellerini Anthropic'in ileri düzey Mythos Preview yeteneklerine hızla ulaştırmayı hedeflediğini belirterek konuyu ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne taşıdı. Olay, ABD-Çin arasındaki yapay zeka rekabeti ve ulusal güvenlik kaygılarını bir kez daha alevlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anthropic'ten Alibaba'ya AI suçlaması

        ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, Çinli teknoloji ve e-ticaret devi Alibaba’yı, Claude AI modelinin kritik yeteneklerini yasadışı yöntemlerle çalmakla itham etti. Reuters’in ele geçirdiği 10 Haziran tarihli resmi mektupta, bu operasyon şirketin gördüğü en büyük ölçekli saldırı olarak nitelendirildi. Gelişme, küresel yapay zeka yarışında fikri mülkiyet hırsızlığı tartışmalarına yeni ve ciddi bir boyut kazandırıyor.

        ALIBABA’NIN DISTİLASYON OPERASYONU

        Anthropic’e göre Alibaba ve yapay zeka laboratuvarı Alibaba Qwen ile bağlantılı operatörler, 22 Nisan ile 5 Haziran 2026 tarihleri arasında yoğun bir “distilasyon” kampanyası yürüttü. Bu yöntem, güçlü bir modelin çıktılarını kullanarak daha az yetenekli bir modeli eğitmeyi amaçlıyor. Operasyon kapsamında neredeyse 25 bin sahte hesap üzerinden 28,8 milyondan fazla etkileşim üretildi. Anthropic, bu çabanın Çin’in Anthropic’in en ileri Mythos Preview teknolojilerine hızlı erişim sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

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        ÖNCEKİ SALDIRILAR VE ARTIŞ GÖSTEREN TEHDİT

        Anthropic, Şubat ayında yayınladığı açıklamada benzer saldırıların daha önce de yaşandığını duyurmuştu. Çin merkezli DeepSeek, Moonshot AI ve MiniMax (0100.HK) gibi şirketler suçlananlar arasındaydı. DeepSeek 150 binden, Moonshot AI 3,4 milyondan ve MiniMax ise 13 milyondan fazla etkileşim gerçekleştirmişti. Şirket, bu tür operasyonların hem sayı hem de sofistike açıdan giderek arttığını belirterek, sektör, politika yapıcılar ve küresel AI camiasının acilen koordineli hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştı. Alibaba operasyonu ise bu serinin en büyük örneği oldu.

        SENATO’YA MEKTUP VE ULUSAL GÜVENLİK BOYUTU

        10 Haziran tarihli mektup, Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott ve kıdemli üyesi Elizabeth Warren’a hitaben yazıldı. Anthropic, mektupta ABD hükümetinin AI laboratuvarlarına yönelik endüstriyel ölçekteki fikri mülkiyet hırsızlığına karşı verdiği mücadeleye tam destek verdiğini ve tehdit istihbaratı paylaşımı gibi işbirliklerine katkı sunduğunu belirtti. Suçlamalar, Nisan ayında Beyaz Saray’ın Çin’i ABD AI şirketlerinin fikri mülkiyetini sistematik olarak çalmakla suçlamasının hemen ardından geldi. Ayrıca Alibaba, bu ay Pentagon’un “Çin askeri şirketleri” listesine eklendi; şirket ise karara itiraz ediyor.

        ABD’NİN KISITLAMALARI VE TİCARET GERİLİMİ

        DeepSeek’in ticaret karalistesine alınması konusunda temkinli davranan Ticaret Bakanlığı (Commerce Department), Anthropic’in mektubundan sadece iki gün sonra, 12 Haziran’da şirketin en yeni Mythos ve Fable AI modellerine önemli kısıtlamalar getirdi. Modellerin Çin ve diğer riskli ülkelerdeki askeri ve istihbarat kullanıcıları tarafından kullanılabileceğinden endişe edildiği belirtildi. Kararın ardından Anthropic, bu modellerin küresel erişimini tamamen kapattı.

        Anthropic’in Alibaba’ya yönelik ağır suçlaması, yapay zeka teknolojilerinin artık sadece ticari bir rekabet alanı olmaktan çıkıp, ulusal güvenlik meselesine dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Hem şirketlerin kendi sistemlerini koruma çabası hem de hükümetlerin stratejik regülasyonları, önümüzdeki dönemde AI ekosistemini şekillendirecek en kritik unsurlar arasında yer alacak.

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