28 Haziran hangi burç? 28 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?
Astroloji yıldızların yaşamlarımız üzerindeki etkilerini keşfetmemizi sağlayan bir kılavuzdur. 28 Haziran için ise bu Zodyak'ın en sezgisel ve en duygusal burcuna tekabül eder. Peki, 28 Haziran hangi burç? İşte 28 Haziran burcu yorumu ve özellikleri…
Her insan en az bir kere doğduğu günün hangi burcun etkisi altında olduğuna bakmıştır. O günün burcunun özeliklerine, neleri etkilediğine, neleri şekillendirdiğine dikkat etmiştir. İşte 28 Haziranlılar için bu durum öncü bir burç ile şekillenmiştir. Onlar, suyun duygusallığı ve hassasiyeti ile anlam bulurlar. Biz de bu yazımızda 28 Haziran’ın hangi burç olduğu, bu burcun temel özellikleri ve 28 Haziran ile ilgili genel astrolojik bilgileri ele alacağız. Merak edenler yazımızın devamını okuyabilirler.
28 Haziran Hangi Burç?
28 Haziran burcu ne sorusunun internet aramalarında arttığı gözlenmiştir. 28 Haziran Zodyak’ın sezgileri en güçlü burcu olan yengeç burcunun etkisi altındadır. Bu burç, merhamet ve aşırı ilgi ve güçlü bir hafıza ile karşımıza çıkar. Aslında bir de kişinin dış görünüşünü yani diğer insanlar tarafından nasıl göründüğünü belirleyen yükselen burç vardır. 28 Haziran yükseleni nedir diye sorulduğunda ise bunun tek bir yanıtı bulunmamaktadır. Bu soruyu yanıtlayabilmek için doğum yeri ve doğum saati gibi bilgilere ulaşmamız gerekmektedir.
28 Haziran Burcu Özellikleri
Su elementine ait olan yengeç burçları duygusal ve aşırı hassas kişilerdir. Bu kişiler genel yapı olarak çatışmadan ve kavgadan uzak dururlar. Bunun yanında sevdiklerinin canını sıkacak, onları üzecek bir olayla karşılaştıklarında birden aslan oluverirler. Yengeç burçları genelde iyi niyetli kimselerdir. Şimdi 28 Haziran burcu erkeği özelliklerine bir değinelim:
Şimdi 28 Haziran burcu kadını özelliklerine bir göz atalım:
28 Haziran Burcu Yorumu
Öncü grupta yer alan 28 Haziran doğumlular yaşamlarında da bu hareketi ve enerjiyi çok yoğun olarak hissederler. Onlar zaman zaman Ay gezegeninin etkisiyle içe dönük ya da enerjik olabilirler. Böyle durumlarda yengeçler kendi halinde bırakılmalıdır. Aşk hayatları yengeçler için güven ve sadakatin adresidir. Onlar güvenmek ve bağlanmak ister. Bu yüzden bir yengeç ile beraberseniz onu iyi gözlemlemeli ve ona karşı anlayışlı olmalısınız. Yengeç bireyleri iş yaşamında başarıyı çoğu zaman yakalayan burçlar arasında sayılabilir. Çünkü onlar sorumluluklarının bilincinde olup ona göre hareket ederler.
28 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular
28 Haziran’da doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları:
28 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular
28 Haziran’da doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir: