Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 3. hafta bu akşam oynanacak 3 mücadele ile sona erecek. İşte gün itibariyle 3. haftanın görünümü ve gelecek haftanın programı...
SÜPER LİG'DE 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
19 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Ümraniyespor 0-1 Galatasaray
20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Giresunspor 1-0 Kasımpaşa
19.15 Hatayspor 1-2 Gaziantep
21.45 Antalyaspor 5-2 Trabzonspor
21 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Başakşehir FK 2-0 Kayserispor
21.45 Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük
22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Sivasspor - Alanyaspor (Bu akşam oynanacak)
19.15 İstanbulspor - Konyaspor (Bu akşam oynanacak)
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Bu akşam oynanacak)
SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
26 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Gaziantep FK-Antalyaspor
27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Alanyaspor-İstanbulspor
21.45 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü
21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor
28 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Kayserispor-Giresunspor
19.15 Kasımpaşa-Hatayspor
21.45 Trabzonspor-Galatasaray
29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Konyaspor-Fenerbahçe
21.45 Beşiktaş-Sivasspor
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