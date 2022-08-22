Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 3. hafta bu akşam oynanacak 3 mücadele ile sona erecek. İşte gün itibariyle 3. haftanın görünümü ve gelecek haftanın programı...



SÜPER LİG'DE 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Ümraniyespor 0-1 Galatasaray

20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Giresunspor 1-0 Kasımpaşa

19.15 Hatayspor 1-2 Gaziantep

21.45 Antalyaspor 5-2 Trabzonspor

21 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Başakşehir FK 2-0 Kayserispor

21.45 Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük

22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Sivasspor - Alanyaspor (Bu akşam oynanacak)

19.15 İstanbulspor - Konyaspor (Bu akşam oynanacak)

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Bu akşam oynanacak)

SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

26 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Gaziantep FK-Antalyaspor

27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Alanyaspor-İstanbulspor

21.45 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü

21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor

28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Kayserispor-Giresunspor

19.15 Kasımpaşa-Hatayspor

21.45 Trabzonspor-Galatasaray

29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor-Fenerbahçe

21.45 Beşiktaş-Sivasspor