Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle özel sektör eliyle inşa edildi. Projede araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi.

Devlet, proje için belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ilgili işletmeye ödüyor.

TEK SEFERDE YAPILIYORDU

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. 2019 yılı öncesinde, ilgili yılın ocak ayı dolar kuru esas alınıyor ve garanti ödemesi izleyen yılın nisan ayında tek seferde yapılıyordu.

2019 yılında “ikili ödeme” adı verilen sisteme geçildi ve garanti ödemeleri 6 aylık dönemlerde yapılmaya başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz-Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda 2019 yılı 1 Ocak-30 Haziran dönemi için temmuz ayında yeni sistemin ilk garanti ödemesini yaptı. İşletmeci ICA’ya, 1 milyar 450 milyon TL ödendi.

2019 yılı 1 Temmuz-31 Aralık dönemi garanti ödemesi de bu yılın ocak ayının son haftasında yapıldı. IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA’ya, araç geçiş garantisi kapsamında 1 milyar 600 milyon TL’yi aşkın bir ödeme yapıldı.

BORÇLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

Karayolları, ocak ayının son haftasında yüklü bir ödeme daha gerçekleştirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, müteahhitlere karayolu yatırımlardan doğan birikmiş 2019 yılından kalma 14-15 milyar TL birikmiş borcu bulunuyordu. Karayolları, bu borcun yarıya yakın bölümünü kapattı. Kaynaklar, borç tutarının 7-7.5 milyar TL’ye kadar düşürüldüğünü söyledi.