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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 3. Lig'de turlayanlar belli oldu! - Futbol Haberleri

        3. Lig'de turlayanlar belli oldu!

        3. Lig play-off ikinci tur rövanş maçları tamamlandı. 3 karşılaşmanın HT Spor'da platformlarında yayınladığı organizasyonda Muşspor, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ve Küçükçekmece Sinopspor, tur biletini aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.05.2025 - 23:16 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:16
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        3. Lig'de turlayanlar belli oldu!
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        3. Lig play-off ikinci tur rövanş maçları yapıldı.

        Oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından Muşspor, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ve Küçükçekmece Sinopspor, tur atladı.

        Bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

        AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Kırıkkale FK: 2-0 (Uzatmada)

        Muşspor-Belediye Kütahyaspor: 4-1

        Sillivrispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0 (4-5 Penaltılar)

        52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0 (2-4 Penaltılar)

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