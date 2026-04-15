Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.207,29 %0,04
        DOLAR 44,7514 %0,05
        EURO 52,7833 %0,01
        GRAM ALTIN 6.921,12 %-0,58
        FAİZ 39,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,02 %-0,33
        BITCOIN 73.881,00 %-0,34
        GBP/TRY 60,7064 %-0,01
        EUR/USD 1,1792 %-0,03
        BRENT 94,62 %-0,18
        ÇEYREK ALTIN 11.316,03 %-0,58
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek

        30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünellerinin resmi açılışını 16 Nisan Perşembe günü (yarın) gerçekleştireceklerini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 kilometrelik Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünellerindeki çalışmaları tamamladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, söz konusu kesimin resmi açılışını 16 Nisan Perşembe günü (yarın) gerçekleştireceklerini bildirdi.

        Çorum’un İç Anadolu’yu Karadeniz’e, Doğu Anadolu’yu Batı’ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Şehrimizin D-100 Devlet Yolu’na bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık Yolu’nun standartlarını yükseltmek için çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Çorum-Laçin arasında kalan 25 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükselttik.”

        Yolun Çorum ile Laçin arasındaki tamamlanan kesiminde yer alan ve 40 viraj ile geçilebilen Kırkdilim Mevkii hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Kırkdilim Geçişi’ne üç çift tüp tünel inşa ettik. Toplam uzunluğu 4 bin 99 kilometre olan tüneller ile heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçtik.” dedi.

        Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilen T-1 Tüneli’nin bin 389 kilometre, T-2 Tüneli’nin bin 157 metre ve T-3 Tünelinin ise bin 553 metre olduğunu belirtti.

        Bakan Uraloğlu, hizmete sunulan 25 kilometrelik kesim ile bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanarak ticaret, turizm ve yaşam kalitesinin artırılacağını belirterek “Yolumuz ile Çorum-Laçin arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tüneller ile zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 418 Milyon lira tasarruf da edeceğiz. Ayrıca, çevreye zararlı karbon emisyonu da 3 bin 420 ton azaltacağız” açıklamasında bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
