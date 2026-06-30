Futbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Dünya Kupası'nda 30 Haziran maç takvimi belli oldu. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen takımlar, çeyrek final bileti için sahaya çıkarken günün karşılaşmaları ve yayın saatleri merak konusu oldu. "Bugün kimin maçı var?", "Dünya Kupası'nda bugün hangi ekipler karşılaşacak?" ve "30 Haziran maçları saat kaçta başlayacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 30 Haziran Dünya Kupası maç programı, eşleşmeler ve tüm detaylar...