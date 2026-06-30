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        Haberler Spor Futbol Bugün kimin maçı var? Dünya Kupası maçları ile 30 Haziran maç programı

        Bugün kimin maçı var? Dünya Kupası maçları ile 30 Haziran maç programı

        Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, futbolseverler 30 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. Turnuvada çeyrek finale yükselme mücadelesi veren takımlar kritik maçlara çıkarken, "Bugün hangi maçlar var?", "30 Haziran Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 30 Haziran Dünya Kupası maç programı ve günün fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        Futbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Dünya Kupası'nda 30 Haziran maç takvimi belli oldu. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen takımlar, çeyrek final bileti için sahaya çıkarken günün karşılaşmaları ve yayın saatleri merak konusu oldu. "Bugün kimin maçı var?", "Dünya Kupası'nda bugün hangi ekipler karşılaşacak?" ve "30 Haziran maçları saat kaçta başlayacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 30 Haziran Dünya Kupası maç programı, eşleşmeler ve tüm detaylar...

        2

        30 HAZİRAN GÜNÜN MAÇLARI:

        04.00 Hollanda - Fas

        20.00 Fildişi Sahili - Norveç

        00.00 Fransa - İsveç | 1 Temmuz Çarşamba

        3

        2 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI

        03.00 ABD - Bosna Hersek

        3 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI

        21.00 Avustralya - Mısır

        4 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI

        01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları

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