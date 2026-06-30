Bugün kimin maçı var? Dünya Kupası maçları ile 30 Haziran maç programı
Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, futbolseverler 30 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. Turnuvada çeyrek finale yükselme mücadelesi veren takımlar kritik maçlara çıkarken, "Bugün hangi maçlar var?", "30 Haziran Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 30 Haziran Dünya Kupası maç programı ve günün fikstürü...
Giriş: 30 Haziran 2026 - 08:44 Güncelleme:
1
Futbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Dünya Kupası'nda 30 Haziran maç takvimi belli oldu. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen takımlar, çeyrek final bileti için sahaya çıkarken günün karşılaşmaları ve yayın saatleri merak konusu oldu. "Bugün kimin maçı var?", "Dünya Kupası'nda bugün hangi ekipler karşılaşacak?" ve "30 Haziran maçları saat kaçta başlayacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 30 Haziran Dünya Kupası maç programı, eşleşmeler ve tüm detaylar...
2
30 HAZİRAN GÜNÜN MAÇLARI:
04.00 Hollanda - Fas
20.00 Fildişi Sahili - Norveç
00.00 Fransa - İsveç | 1 Temmuz Çarşamba
3
2 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI
03.00 ABD - Bosna Hersek
3 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI
21.00 Avustralya - Mısır
4 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI
01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ