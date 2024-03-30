Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart: En hızlı ve doğru verilerle il il, ilçe ilçe canlı Yerel Seçim Sonuçları Haberturk.com'da olacak!
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen yarın sandık başına gidiyor. Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak. 31 Mart yerel seçim sonuçlarında adayların ve partilerin oy oranları ile seçim sonuçları il il, ilçe ilçe anbean yine Haberturk.com'dan takip edilecek. İşte 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe canlı oy oranları takip ekranı
31 Mart yerel seçim maratonu sürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı yayın ekranında yine Haberturk.com'da olacak. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri seçim sonuçları Haberturk.com adresinden yayınlanacak. İşte en güncel verilerle takip edebileceğiniz yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı ve partilerin oy oranları
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Türkiye belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek, sonuçlar ayrıntılı verilerle en doğru ve hızlı şekilde HABERTURK.COM'da olacak.
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Seçim yasaklarının sona ermesi ile birlikte tüm son dakika gelişmelerini takip etmeye devam ederken seçim özel sayfamızdaki grafikler de sürekli güncellenecek.
Başta gözlerin çevrildiği İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyüksehirlerdeki sonuçlarla birlikte 81 ilin ve tüm ilçelerin sonuçları anlaşılır grafiklerle tüm detayları ile ekranınızda olacak.
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31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
31 MART OY VERME SAATLERİ
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
2019 YILINDAKİ YEREL SEÇİMLER NASIL SONUÇLANMIŞTI?
2019 yerel seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 84,7 olarak gerçekleşmişti. Bir önceki yerel seçimde AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti Milet İttifakı adı altında seçime girmişti. Türkiye genelinde Cumhur ittifakı yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy almış, oyların partilere dağılımı ise şu şekilde olmuştu; AK Parti yüzde 38,86, CHP yüzde 27,48, İYİ Parti yüzde 7,17, MHP yüzde 6,55, HDP yüzde 4,15. Yerel seçimde AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINDA YAŞAYAN SEÇMEN NELER İÇİN OY KULLANACAK?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE VE KÖYLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ