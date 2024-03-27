Hangi oylar önce sayılacak? Oy pusulaları ne renk olacak?
31 Mart 2024 yerel seçimine sayılı günler kaldı. 81 il ve 973 ilçenin belediye başkanının belli olacağı seçim öncesinde oy kullanacak olan vatandaşlar, oyların sayımını ve oy pusulalarının ne renk olacağını merak etmeye başladı. Peki, seçimde hangi oylar önce sayılacak, oy pusulaları ne renk olacak?
Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. YSK'nın verilerine göre nüfusta kayıtlı olan 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanması bekleniyor. 34 siyasi partinin yer alacağı seçimlerde ülke genelinde 206 binden fazla sandıkta oy kullanılacak. Peki, önce hangi oylar sayılacak? Oy pusulaları hangi renk olacak? İşte, detaylar...
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık sayımı, diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
OY PUSULALARI NE RENK OLACAK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise sarı renkli olacak.
OYLAR SAAT KAÇTA SAYILMAYA BAŞLAYACAK?
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.